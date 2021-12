Due nuovi direttori amministrativi per l’asst Sette Laghi

Due nuovi direttori di struttura amministrativa nell’ASST Sette Laghi. Si tratta di Silvia Del Torchio e Ivan Sternativo.

L’ingegner Silvia Del Torchio è stata nominata nuovo Direttore della Struttura Approvvigionamenti. Laureata al Politecnico di Milano in Ingegneria Biomedica, nel 2019 ha frequentato il corso di perfezionamento in Management degli acquisti e dei contratti in Sanità allo SDA Bocconi School of Management. Ingegnere Clinico presso la Fondazione San Raffaele di Milano dal 2003, presta servizio nell’ASST Sette Laghi dal 2010, dapprima in forze al Servizio di Ingegneria Clinica, poi al Servizio Unico di Protesica, alla Logistica e infine agli Approvvigionamenti, di cui è ora diventata titolare.

Il dott. Ivan Sternativo è invece il nuovo Direttore della Struttura Sistemi di Accesso e Libera Professione.

Laureato in Scienze Politiche all’Università degli Studi di Milano, lavora in ASST Sette Laghi dal marzo 2019 come Responsabile della Struttura di cui è ora Direttore.

Precedentemente ha prestato servizio all’ASST di Lecco e prima ancora all’Humanitas di Rozzano dove è stato cofondatore della Gestione Operativa. Attualmente è inoltre distaccato presso Regione Lombardia in qualità di esperto di Libera Professione dove è anche Presidente supplente della Commissione Paritetica Regionale sulla Libera Professione.