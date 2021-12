Due vittime per malore e un uomo travolto da una valanga nella prima domenica di sci in Valtellina

Una valanga e due vittime. Drammatica prima domenica di sci sulle nevi della Valtellina.

Un uomo di 34 anni è rimasto travolto da una valanga nella tarda mattinata di oggi. La massa di neve si è staccata nella zona di Bormio 3000 colpendo parzialmente lo sciatore. Per soccorrere l’uomo si è alzato in volo l’elisoccorso che ha però fatto rientro alla base perchè le ferite riportare non erano gravi.

Tragici, invece, gli interventi in soccorso di altri due sciatori. Uno è avvenuto poco prima di mezzogiorno a Livigno, lungo la pista del Mottolino, dove un uomo di 59 anni ha accusato un malore. Inutile l’intervento dei sanitari che hanno potuto solo constatare il decesso. Niente da fare nemmeno per il 62 che si è accasciato sulle piste della Valdisotto poco prima delle 13.30. I soccorritori sono intervenuti anche con l’elisoccorso ma per lo sciatore non c’era più nulla da fare.

La giornata di oggi ha ritrovato i tanti appassionati dello sci. Molti i turisti e gli appassionati sulle piste della Valtellina dove le ambulanze del 118 sono 14 volte in seguito a incidenti, tutti di codice verde o giallo.