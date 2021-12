Elettricità e ambiente, Terna investe 13,6 milioni di euro a Lonate Pozzolo e Nosate

A seguito dell’avvio, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dell’iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione della rete elettrica nei comuni di Lonate Pozzolo in provincia di Varese e Nosate in provincia di Milano, il prossimo 9 dicembre Terna pubblicherà l’avviso con le particelle delle aree potenzialmente interessate dall’intervento.

L’opera, per cui la società investirà 13,6 milioni di euro, prevede la realizzazione di nuovi collegamenti in cavo per circa 5 km che consentiranno la demolizione di circa 6 km di elettrodotti aerei e 22 tralicci risalenti agli anni ‘90 situati all’interno dell’area del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Nello specifico, nel territorio di Lonate Pozzolo, Terna realizzerà 4,6 km di nuove linee interrate e provvederà alla demolizione di 17 tralicci; nel territorio di Nosate saranno realizzati 1,4 km di nuovi collegamenti in cavo e smantellati 5 sostegni elettrici. Complessivamente, l’intervento consentirà di liberare circa 18 ettari di territorio.

Il progetto, che rientra tra gli interventi di razionalizzazione definiti negli accordi sottoscritti con gli Enti Locali a valle della realizzazione della linea a 380 kV “Trino-Lacchiarella”, consentirà di aumentare l’efficienza del servizio di trasmissione dell’energia nell’area e di ridurre l’impatto sul territorio delle infrastrutture elettriche esistenti con benefici ambientali e paesaggistici per le comunità locali.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione progettuale presso i comuni di Lonate Pozzolo e Nosate e presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione, osservazione scritte presso gli uffici competenti del Ministero della Transizione Ecologica e Terna.

Terna, che a livello regionale gestisce oltre 8.000 km di linee in alta e altissima tensione e 134 stazioni elettriche, nell’ambito del Piano Industriale 2021-2025 “Driving Energy”, investirà in Lombardia oltre 520 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale, in funzione della transizione energetica di cui l’azienda è protagonista. Le attività coinvolgeranno oltre 120 imprese e circa 600 addetti alle lavorazioni.