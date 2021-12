Elezioni provinciali, Corbo (Pd): “Centrodestra frammentato, difficile governabilità dell’ente”

A due giorni dal voto per le elezioni provinciali di Varese, arriva il commento del segretario del Partito Democratico Giovanni Corbo, sindaco di Besnate: «Le elezioni provinciali appena concluse hanno confermato il Gruppo Civici e Democratici come prima lista in termini di voti in Provincia eleggendo 5 consiglieri provinciali – commenta Corbo -. Questo risultato va associato all’elezione di Giuseppina Lanza nella Lista Varese Europea, gruppo con cui fin dall’inizio si è manifestata l’intenzione di lavorare insieme in Consiglio Provinciale».

«La frammentazione delle liste di Centro Destra, pur consentendo alla coalizione di raggiungere la maggioranza in consiglio, determinerà tuttavia una difficile “governabilità” dell’ente provincia. L’orientamento di voto dato dai consiglieri dei grandi Comuni in occasione di queste elezioni sarà un ulteriore elemento da approfondire – prosegue Corbo -. Per quanto riguarda la composizione della nostra lista, ne esce una squadra che coniuga la continuità e l’esperienza (espresse dall’elezione del capogruppo attuale, Carmelo Lauricella, dalla consigliera uscente, Valentina Verga, e da Michele Di Toro, già consigliere provinciale negli anni scorsi) con le nuove consigliere entrate nella persona di Alessandra Agostini, consigliera comunale di Caronno Pertusella, e di Maria Cecilia Carangi, consigliera comunale di Malnate. Il gruppo consiliare dei civici e democratici è inoltre quello che esprime il maggior numero di donne e la consigliera più giovane, segno quindi di rinnovamento e dell’importanza dell’impegno politico e amministrativo delle donne».

«Infine, possiamo dire che da queste elezioni di “medio termine” non determinanti per le elezioni del presidente della Provincia occorrerà costruire le fondamenta per cambiare il vertice della Provincia di Varese nelle elezioni del 2022», chiosa Corbo, segretario provinciale PD Varese.