“Ero a scuola e il banco si muoveva. La maestra ci ha fatti uscire“, storie di un sabato col terremoto

«Alcuni compagni non hanno neppure preso la giacca: la maestra ci ha fatti alzare e uscire subito in giardino. Non ho avuto paura, è stata una cosa strana, però».

C’è stato chi, come questa bambina di quarta elementare, ha conosciuto il terremoto sui banchi di scuola assieme a tanti compagni per una lezione un po’ movimentata di un sabato mattina con l’aria natalizia. Altri al pianterreno hanno sentito poco.

Ma la stragrande maggioranza dei residenti in provincia di Varese ha avvertito eccome le scosse di terremoto, dai tecnici al lavoro in cima alla torre di controllo di Malpensa fino ai ragazzi dell’Isis di Bisuschio fatti uscire in fretta e furia per via di alcune crepe sospette poi controllate dai vigili del fuoco.

Ogni azione combinata con qualche attività, tra le più varie, alle 11.34 di sabato 18 ha avuto a che fare con le scosse che sono state avvertite in maniera distinta anche a Milano, dove sono state fermate tre le linee ferroviarie e dove anche qui in molte scuole si è usciti all’aria aperta per timore di scosse più forti e di danni, che non ci sono stati salvo nel Lecchese dove un edificio fatiscente è crollato. C’era dunque chi stava facendo la spesa a Induno Olona «ero in cassa e pensavo fosse passato un camion nel parcheggio sotteraneo, lo abbiamo sentito perfettamente».

A Varese una lettrice che stava cucinando ha spiegato di avere sentito «sobbalzare la cucina». Flavia d’Amato su facebook scrive «di aver sentito solo rumore.. forse perché ero presa dalle pulizie di casa… è stata la mia bimba che è corsa da me chiedendomi cosa fosse quel rumore è quella vibrazione… ma ho sentenziato con.. sarà passato il trattore! Invece…». In auto le scosse non si sono sentite.

E chi era in cantina? «Abito a Castellanza. Ero in cantina e ho sentito tipo uno “spostamento d’aria” (come se qualcuno abbia sbattuto forte la porta di ingresso, ma non ho sentito nessuna porta!)

Mia figlia, ha sentito tremare il letto… (menomale, così si è svegliata!!!)»

Qualcuno ha avvertito delle vibrazioni, altri di meno. Del resto, scrive un lettore, «In cantina, può succedere di avere sensazioni strane!».