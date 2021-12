Tutto esaurito per il concerto di Natale in basilica a Busto Arsizio ma ci si può mettere in lista d’attesa

Si profila il tutto esaurito per il concerto di Natale in basilica di San Giovanni ma ci si può mettere in lista d’attesa. Dopo la pausa forzata del 2020, torna giovedì 16 dicembre alle ore 21.00 il tradizionale appuntamento con il Concerto di Natale della Città di Busto Arsizio.

Come sempre, il concerto si svolgerà in Basilica San Giovanni: quest’anno sarà eseguito dal ‘Borsound1919 Ensemble’ diretto dal maestro Fabio Buonarota, che proporrà le melodie natalizie più note e apprezzate. Borsound1919 è una realtà musicale del territorio che ha ereditato la lunga tradizione del Corpo Musicale S. Cecilia di Borsano, fondato appunto nel 1919.

L’ingresso, gratuito, sarà consentito solo su prenotazione: dal 2 dicembre i posti in chiesa sono esauriti, ma si potrà comunque scrivere alla mail concerto.natale@comune.bustoarsizio.va.it (specificando nome, cognome e numero di telefono) per essere inseriti in lista d’attesa.

Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 0331 390 310/265.

L’accesso alla Basilica sarà permesso solo ai possessori di green pass.