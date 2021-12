Esercitazione a Domobianca per la delegazione Valdossola del Soccorso Alpino

Nella giornata di sabato – 11 dicembre – il gruppo di primo intervento su valanga della X delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, visto la situazione di potenziale pericolo valanghe, con scarso innevamento ed accumuli importanti dovuti all’azione del vento, si è ritrovato per un’esercitazione in ambiente, per addestrarsi sull’utilizzo di nuove barelle e per riprendere confidenza, dopo il periodo di pausa estiva, con i sistemi di ricerca Recco ed Artva.

L’esercitazione si è svolta sulle piste della rinnovata stazione sciistica di Domobianca365, che proseguendo l’ormai consolidata collaborazione della vecchia gestione, ha messo a disposizione impianti e personale per la preparazione del campo di lavoro.

Il delegato Matteo Gasparini con il responsabile del gruppo valanghe Giampaolo Maccagno ringraziano la società Domobianca365 per disponibilità: «Cogliamo l’occasione, in questo spazio, per ringraziare anche il Comprensorio Alpino VCO3 – Ossola Sud, che ha recentemente stanziato un importante contributo che servirà alla Delegazione per l’acquisto di un nuovo pick-up appositamente attrezzato per gli interventi al di fuori della viabilità ordinaria».