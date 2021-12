Esplode nella notte un bancomat a Novazzano: ricerche in corso della Polizia del Canton Ticino

Le forze dell’ordine del Canton Ticino sono al lavoro per rintracciare i malviventi che nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 dicembre (erano circa le 3) hanno fatto esplodere uno sportello bancomat a Novazzano, comune che si trova nei pressi di Chiasso e Mendrisio e al confine con la località comasca di Ronago.

Una carica esplosiva è stata fatta detonare in via Boschetto, a poche centinaia di metri dalla dogana italo-svizzera: il botto non ha causato feriti ma ha provocato ingenti danni alla struttura. Gli autori si sono dati alla fuga prima che sul posto giungessero gli agenti della Polizia Cantonale, quelli delle Polizie di Mendrisio e Chiasso e gli uomini della Amministrazione federale delle dogane.

Le ricerche sono in corso e la stessa Polizia Cantonale a messo a disposizione di eventuali testimoni, che avessero notato movimenti sospetti in zona, il numero di telefono 0848 25 55 55.