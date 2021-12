Estratti i 130 premi della lotteria de “Il basket siamo noi”. 6mila i biglietti donati in beneficenza

“Insieme per passione”, anche se distanziati: l’estrazione dei numeri vincenti della grande lotteria natalizia de “Il basket siamo noi” si è svolta al palasport di Masnago alla presenza di un numero ridottissimo di persone – quelle minime necessarie per le varie operazioni – a causa dell’emergenza contagi in corso.

Circa 130 i premi estratti a partire da un televisore 55 pollici Hisense 4K e da una bici a pedalata assistita, per proseguire con elettrodomestici, consolle, strumenti informatici e via dicendo, con tante attività commerciali di Varese e provincia coinvolte dal trust presieduto da Umberto Argieri. Trust che ancora una volta ha fatto centro: tutti i biglietti stampati – 20.500 – sono infatti stati venduti per un introito di 51mila euro a favore della Pallacanestro Varese, ennesimo sostegno a una società che in questo momento non può sbagliare altre mosse nella corsa alla salvezza.

QUI I BIGLIETTI VINCENTI

L’augurio di tanti partecipanti alla lotteria è che, tra i vincitori, ci siano tanti utenti delle associazioni benefiche collegate all’iniziativa. Gli acquirenti dei biglietti, infatti, potevano scegliere se tenere per sé i tagliandi o se regalarli agli ospiti o alle persone che frequentano una trentina di istituti e onlus attiva su tutto il territorio. E, a quanto spiegano da IBSN, sono oltre seimila quelli che hanno preso una destinazione benefica.

«Il sold-out dei biglietti – spiegano dal trust – è frutto di uno sforzo condiviso che ci riempie di orgoglio, e che non sarebbe stato possibile senza il grande contributo di ogni singolo sostenitore, dalle aziende ai tifosi, dagli sponsor ai privati cittadini che hanno messo in campo – tutti insieme – quella passione che rappresenta l’importante slogan di questa lotteria».

I premi potranno essere ritirati presso la sede del Basket Siamo Noi accanto all’ingresso 8 dell’Enerxenia Arena tutti i sabati di gennaio (8/01, 15/01, 22/01 e 29/01) dalle ore 10 alle ore 13 previo appuntamento concordato via e-mail all’indirizzo info@ilbasketsiamonoi.it. Nella e-mail va specificato il numero del biglietto vincente e un contatto telefonico.