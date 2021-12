Eurolega Giovanile al palasport di Varese: scelte le 8 squadre partecipanti

L’eterno derby sotto canestro tra Varese e Milano potrebbe andare in scena anche in formato giovanile sul massimo palcoscenico europeo. Sono state infatti comunicate oggi – giovedì 2 dicembre – le otto formazioni che parteciperanno al torneo di qualificazione dell’Eurolega Giovanile (ANGT – Adidas Next Gen Tournament) che si disputerà interamente alla Enerxenia Arena di Masnago nell’aprile 2022.

Tra le otto contendenti ci saranno sia i padroni di casa della Varese Academy allenati da coach Stefano Bizzozi – una wild card destinata alla società organizzatrice e un bel test per i giovani biancorossi – sia l’AX Armani Exchange Milano oltre a una terza formazione italiana, quella che radunerà dodici giocatori provenienti da tutto il Paese, selezionati e sostenuti da Adidas. Una sorta di all stars nazionale che c’è in ognuno dei tre gironi di qualificazione alle Final Four. (in alto: il varesino Virginio in campo lo scorso anno con la maglia della Stella Azzurra Roma – foto adidasngt.com)

Le altre partecipanti proverranno da cinque diverse nazioni: si tratta del Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia), la Joventut Badalona (Spagna), il Panathinaikos Atene (Grecia), il PFYM Parigi (Francia) e il Ratiopharm Ulm (Germania). Un drappello di società dalla grande tradizione, basti pensare che ben 4 su 8 (Varese, Milano, Badalona e Pana) hanno vinto almeno un’Eurolega a livello senior. Quella dei catalani è particolarmente cara anche ai tifosi di Varese perché arrivò grazie al canestro decisivo di Corny Thompson, amatissimo sotto il Sacro Monte.

Il Next Gen Tournament farà tappa a Masnago tra l’1 e il 3 aprile: le squadre saranno suddivise in due gironi e in tutto si disputeranno 16 partite. Le altre tappe si terranno a Monaco di Baviera (21-23 gennaio), a Belgrado (25-27 febbraio) e a Patrasso (25-27 marzo) con altre formazioni al via. Le Final Four invece andranno in scena nello stesso teatro di quelle dell’Eurolega assoluta, ovvero a Berlino tra il 27 e il 29 maggio.