Eventi per bambini nel weekend dal 10 al 12 dicembre tra Varese e provincia

Neve, lucine e mercatini, ma anche laboratori e spettacoli per questo fine settimana di attesa del Natale, tra magia, meraviglia e qualche incursione di Babbo Natale in diversi punti della provincia.

Per le mamme e i papà continuano intanto continuano gli appuntamenti con gli openday per conoscere e scegliere le future scuole dei figli.

EVENTI

Cantello: Bancarelle, fiabe e pony per aspettare insieme il Natale. Domenica 12 dicembre, dalle 9,30 alle 17 al parco Grande Casa, tante iniziative organizzate dalle associazioni cantellesi. Alle 11,30 verranno inaugurati i nuovi giochi inclusivi – Tutte le info

Castiglione Olona: domenica 12 dicembre dalle ore 11 alle 18 la seconda edizione di “Aspettando Babbo Natale” nel suo villaggio allestito al Castello di Monteruzzo, con tante golosità e laboratori per bambini > Tutto il programma

Lozza: Natale a Lozza, dalla corsa dei Babbi Natale al mercatino. Per la prima volta sarà organizzata una grande festa con una serie di eventi destinati a grandi e piccini. Domenica 12 dicembre la giornata clou con bancarelle e cibo anche da asporto > Tutte le info

Gemonio: tanti appuntamenti per tutti i gusti domenica a Gemonio, aspettando il Natale. Si comincia alle 11 con la pedalata, si prosegue con salamelle e birre. Nel pomeriggio (dalle 14) tanti laboratori gratuiti per i bambini e le foto con Babbo Natale – Tutte le info

Cardano al Campo : trenino e tante attrazioni nelle piazze per il Natale di Cardano al Campo. Trenino e tante attrazioni nelle piazze per il Natale di Cardano al Campo, in programma domenica 12 dicembre dalle 10 – Tutte le info

Tradate: letture animate, spettacoli di magia e villaggi di babbo natale e dicembre tante occasioni per immergersi nell’atmosfera natalizia sia a Tradate città che nelle frazioni di Abbiate Guazzone e Ceppine – Tutte le info

Laveno Mombello: da Leggiuno al Parco del Gaggetto oltre 500 mila lucine creano Un bosco incantato nel cuore di Laveno. L’ingresso all’area illuminata avviene sempre su prenotazione, per tutto il periodo natalizio > Scopri qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

Germignaga: Remida festeggia il Natale alla ex colonia elioterapica, con tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. Sabato e domenica il titolo del laboratorio proposto è “Gli gnomi del lago“, rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

Varese: domenica pomeriggio a Biumo torna Villa Panza kids e accende Un albero scintillante con i bambini con un laboratorio creativo per costruire un albero 3D con materiali selezionati di recupero > Scopri di più

Castelseprio: a Torba “La natura si fa presepe” per i bambini invitati al Monastero sabato 11 dicembre, alle ore 14.30 per un laboratorio che parte da un’esplorazione in natura > Come partecipare

Cerro di Laveno: piccoli scultori crescono al Midec creando gli Animali del bosco, laboratorio natalizio ispirato all’arte di Angelo Biancini è articolato su due incontri, nelle mattinata di sabato 11 dicembre condotto dalla ceramista Sarah Dalla Costa > Scopri di più

Cassano Magnago: anche nel Bosco dei curiosi domenica arriva Caccia alla bellezza, l’evento nazionale che ha nascosto in natura tante piccole renne di terracotta per insegnare a osservare e trovare la bellezza > Qui tutti i dettagli

Neve: ecco un elenco delle località più suggestive in cui andare con bob e slittini in Provincia di Varese > Leggi qui

SPETTACOLI E STORIE

Azzate: ingresso gratuito sabato 11 dicembre, alle ore 15.45 per lo spettacolo

Il Natale di Birillo in scena al Castellani di Azzate con Compagnia teatrale Instabile Quick per famiglie e bambini dai tre anni > Lo spettacolo

Maccagno: in scena all’auditorium domenica pomeriggio alle ore 16.15 per la rassegna Bim Bum Bam lo spettacolo L’Albero della Fortuna della compagnia “I burattini di Mattia”

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime, propongono di accendere, assieme alle lucine, ironia e curiosità nei bambini affrontando in maniera originale grandi passioni (come quella per i dinosauri) e piccoli problemi > Scopri di più

FUORI PORTA

Como: venerdì la “Città dei Balocchi” e il suo spettacolo di luci accolgono un evento speciale per l’accensione del grande albero di Natale – Tutte le info

Stresa: gli organizzatori della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso si trasferiscono sul Maggiore con “Natale di Stresa”, grande evento che nel weekend propone ai bambini cantastorie, artigiani, foto in omaggio sulla slitta di Babbo Natale, alberi parlanti e giochi di una volta > Scopri di più

Berna: avete mai gustato il Märitbeizli ai colorati mercatini? – Gli eventi in città e come arrivarci. Natale si avvicina e nelle principali città della nostro territorio già si respira una magica atmosfera, tra bancherelle d’artigianato e dolci sapori: ecco una guida di VerbanoNews per orientarsi in vista delle feste. Prima puntata dedicata alla capitale elvetica Berna – Tutte le info

Verbania: torna Verbania On Ice, la grande pista sul ghiaccio in riva al lago. Verbania On Ice è sul lungolago di Pallanza: con i suoi 500 metri quadrati di ghiaccio è la pista più grande della provincia – Tutte le info

Briga Novarese: arriva Babbo Natale con laboratori e mercatini nel weekend. Sabato 11 e domenica 12 dicembre la Pro Loco ha organizzato in Piazza Unità d’Italia il “laboratorio di Babbo Natale”: l’occasione per i più piccoli di consegnare a Santa Claus la letterina. Non mancheranno i tradizionali mercatini tra artigianato e sapori – Tutte le info

PRESEPI

Laveno Mombello: il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”. La mostra, inaugurata sabato 27 novembre, sarà visitabile fino al 9 gennaio – Tutte le info

Baveno (BV): passeggiare tra i presepi con 200 natività allestite tra le vie del paese. Dal 4 dicembre al 9 gennaio la manifestazione coinvolgerà i borghi delle frazioni e il centro storico. Non mancheranno inoltre cibo, musica, la pista da pattinaggio e la sfilata della Milizia Tradizionale di Calasca > L’articolo

Crodo: ritornano i “Presepi sull’acqua”, oltre 60 installazioni, tutte artigianali, fra tradizione e sperimentazione tra gli antichi borghi, le fontane e i lavatoi della Valle Antigorio > Leggi qui

MAMMA E PAPÀ

Malnate: si intitola “Una casa a misura di bambino” l’incontro in programma sabato 11 dicembre alle ore 10 in sala consigliare con la pedagogista Sara Trivero > I dettagli

Gallarate: si intitola “Mamme e papà teen” il nuovo progetto per giovani genitori promosso da associazione Il Melograno e cooperativa NaturArt, dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni che si apprestano a diventare, o sono già diventati genitori > Leggi di più

PER TUTTI > Voglia di Natale con tante nuove lucine, arte, mercatini e musica live a colorare il fine settimana > Cosa fare nel weekend