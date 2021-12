Eventi per bambini nel weekend dal 17 al 19 dicembre tra Varese e provincia

Lucine, mercatini, laboratori e spettacoli attendono le famiglie in questo weekend prima del Natale. In diverse città sono previsti incontri con Babbo Natale e casette delle lettere in cui imbucare le ultime letterine.

EVENTI

Busto Arsizio –Babbo Natale sarà nuovamente presente in Piazza San Giovanni il 19 Dicembre presso la Casetta di Babbo Natale per accogliere i bambini, con l’inizio della Parata di Natale, a partire dalle ore 18 che vedrà i bambini sfilare per le vie del Centro Cittadino- Tutte le info

Varese: tra casette di legno, posta di Babbo Natale, truccabimbi gratuito e laboratori a tema, continua fino alla vigilia il villaggio natalizio in piazza Monte Grappa organizzato dalla Pro Loco di Varese e associazione 23&20 con il patrocinio del Comune di Varese e in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. Sabato pomeriggio alle 15.30 spettacolo di circo e giocoleria – Tutte le info

Malnate: domenica in piazza delle Tessitrici si festeggia il Natale con la terza edizione di Malnatènatale. Sin dal mattino gonfiabili gratuiti e battesimo della sella e poi, nel pomeriggio, giochi e laboratori fino all’arrivo di Babbo Natale – Tutte le info

Luino: Eventi per grandi e piccini nel weekend dal 17 al 19 dicembre a Luino. Musica, teatro e libri, per vivere un pizzico di magia prima del Natale. L’ingresso agli eventi è gratuito ma si richiede la prenotazione e il Green Pass. Ecco tutti le info e gli appuntamenti – Tutte le info

Casalzuigno: torna la tradizionale “scampanellata” di Natale per il paese. Nata nel 2004 da un gruppo di cittadini, quest’anno torna più ricca di prima con la slitta di Babbo Natale. Appuntamento per venerdì 17 dicembre, alle 17 – Tutte le info

Tradate: fiabe da leggere insieme ad alta voce in Frera venerdì e domenica pomeriggio per i bambini che sabato e domenica troveranno in piazza anche il Villaggio e la Casa di Babbo Natale – Tutte le info

Laveno Mombello: da Leggiuno al Parco del Gaggetto oltre 500 mila lucine creano Un bosco incantato nel cuore di Laveno. L’ingresso all’area illuminata avviene sempre su prenotazione, per tutto il periodo natalizio > Scopri qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

Germignaga: Remida festeggia il Natale alla ex colonia elioterapica, con tanti appuntamenti da non perdere all’insegna del divertimento, della creatività e della sostenibilità. Domenica il titolo del laboratorio proposto è “Pezzi di un presepe pazzo“, rivolto alle famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni – Tutte le informazioni

Busto Arsizio: si intitola “Arte sotto l’albero” il nuovo appuntamento di giocomerenda a palazzo Cicogna di Busto Arsizio, fissato per domenica 19 dicembre dalle 15.30 > Come partecipare

Gornate Olona: un colpo al bersaglio per solidarietà domenica grazie al un torneo di tiro dinamico difensivo con finalità benefica: raccogliere fondi per la Fondazione Giacomo Ascoli di Varese- Tutte le info

SPETTACOLI

Varese: domenica pomeriggio la piramide di Spazio Yak alle Bustecche ospita Giostra di Natale, spettacolo teatrale da guardare e ascoltare, ma anche da cantare e ballare scelto dai piccoli di Spazio Yak per festeggiare il Natale. A seguire laboratorio a tema > Scopri come partecipare

Varese: l’ultimo appuntamento con la stagione autunnale di CinemaKids domenica pomeriggio porta al Nuovo di viale dei mille la proiezione di “Ron – un amico fuori programma”, divertentissima e super tecnologia novità di casa Disney – Qui tutte le info

Sesto Calende: sabato mattina alle 11 in piazza De Cristoforis c’è ‘Lulù e la magia di Natale’, spettacolo comico e poetico sugli affetti famigliari per la gioia dei Bambini e Famiglie a cura del teatro Blu e promosso dall’Assessorato alla Cultura della Città di Sesto Calende – Tutte le info

Libri: ogni settimana la libraia Laura Orsolini scrive le sue recensioni per bambini e ragazzi nella rubrica Mamma, scegliamo un libro? Le ultime sono per due albi illustrati che parlano del calore dell’inverno, quando si avvicina il Natale > Scopri di più

FUORI PORTA

Como: la “Città dei Balocchi” e il suo spettacolo di luci accolgono i visitatori attorno al grande albero di Natale – Tutte le info

Presepe protagonista: sommerso nel Lago Maggiore e in cima al Sacro Monte di Varese. Scenario naturale per la natività, il Sacro Monte celebra la nascita di Gesù con la terza cappella e gli affreschi della cripta. A Laveno Mombello 42 statue sul fondale del lago. Tante le iniziative turistiche > Tutte le info

Stresa: gli organizzatori della Grotta di Babbo Natale di Ornavasso si trasferiscono sul Maggiore con “Natale di Stresa”, grande evento che nel weekend propone ai bambini cantastorie, artigiani, foto in omaggio sulla slitta di Babbo Natale, alberi parlanti e giochi di una volta > Scopri di più

Lago Maggiore: cinque borghi si animano con i presepi. Un itinerario tra le alcune delle Natività più caratteristiche, tra cortili che si trasformano in grandi presepi e statuine sommerse nelle acque del Verbano- Tutte le info

PRESEPI

Malnate: tassi, volpi e animaletti del bosco per il presepe del Parco Valle del Lanza. Oltre al presepe galleggiante posato in una delle cave di molera di Malnate, quest’anno il parco si arricchisce di una nuova simpatica Natività realizzata dalla Guardia ecologica volontaria Sara Bertoncello a Valmorea- Tutte le info

Varese: a Valle Olona il Grande Presepe 2021. Allestito con 70 figure a grandezza naturale sarà inaugurato domenica 19 dicembre alle 15 in piazzale don Gabbani con il mercatino della solidarietà – Tutte le info

Porto Ceresio: al posto delle pecore persici e alborelle: torna il presepe sommerso di Porto Ceresio. Dal 19 dicembre al 6 gennaio sarà possibile ammirare la Natività sul fondo del lago posata dai subacquei dell’associazione GODiving > Tutte le info

Laveno Mombello: il presepe di Andy Warhol e non solo, al Midec di Laveno la mostra “Nascita e rinascita”. La mostra, inaugurata sabato 27 novembre, sarà visitabile fino al 9 gennaio – Tutte le info

MAMMA E PAPÀ

