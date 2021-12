Fermato a Travedona in Maserati a 155 all’ora con una patente greca falsa

Una Maserati che sfreccia a 155 all’ora su un tratto di superstrada, dove il limite è fissato a 90. Il telelaser che segnala la velocità ampiamente sopra il consentito, gli agenti che si muovono e – infine – riescono a fermare il trasgressore per contestargli l’infrazione e ritirargli la patente.

È quanto avvenuto qualche giorno sulla Besozzo-Vergiate dove erano presenti gli uomini della Polizia Locale di Travedona Monate, in servizio proprio per rilevare gli eccessi di velocità. Dopo esser riusciti a intercettare la Maserati, gli agenti hanno per l’appunto ritirato la patente di guida del conducente, documento che è risultato rilasciato in Grecia.

Una “stranezza” che ha fatto scattare un ulteriore accertamento: gli agenti di Travedona Monate hanno contattato l’apposito ufficio di Milano specializzato in documenti di dubbia provenienza e il verdetto non ha fatto altro che peggiorare la posizione dell’automobilista, un uomo che in passato risiedeva in zona e che ora risulta domiciliato altrove. La patente greca è infatti risultata falsa aggravando quindi le accuse a carico del conducente.