Feste da reclusi causa pandemia? A Busto Arsizio tornano le favole al citofono di Gianni Rodari

La pandemia non molla e la cooperativa “Il villaggio in città” di Busto Arsizio ha deciso di riproporre le “Favole al citofono” per i bambini in quarantena. Si avvicina il Natale e, per combattere la solitudine da quarantena che sta colpendo molti bambini cono le loro famiglie, la mattina del 24 dicembre, dalle 10,00 al primo pomeriggio, Elis Ferracini e i suoi burattini ha deciso di soddisfare le richieste che giungeranno dai bimbi di Busto Arsizio.

Come già nella scorsa edizione la cooperativa invita quanti abbiano voglia di diffondere storie e gioia, di rilanciare l’idea nei propri territori di vita. Per ottenere la vostra favola al citofono scrivete una mail a venerdi@ilvillaggioincitta.it ed Elis arriverà sotto casa vostra a leggervi una storia di Natale del Sig. Gianni Rodari.