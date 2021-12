Forza Italia Saronno: “Insicurezza sui treni inaccettabile”

Forza Italia Saronno commentano gli episodi di violenza consumati sul treno Milano – Varese e nella sala d’attesa della stazione di Venegono Inferiore e ringraziano i carabinieri di Saronno

La notizia ripresa da tutta la stampa e le Tv nazionali della violenza sessuale perpetrata sul treno Varese-Saronno e alla stazione di Venegono Inferiore ai danni di due ragazze di 22 anni, ha turbato tutti e aumentato se possibile il senso di profonda insicurezza che attanaglia soprattutto le donne che utilizzano i mezzi pubblici in ore serali. Tutto ciò è inaccettabile, abbiamo il diritto di vivere in una città sicura a qualsiasi ora del giorno e della notte! Siamo tuttavia molto confortati dalla pronta risposta delle forze dell’ordine che a distanza di poche ore dai fatti hanno arrestato i due presunti violentatori, uno italiano e uno straniero entrambi con numerosi precedenti penali.

La triste vicenda ci suggerisce alcune considerazioni. Primo. Le donne molestate denuncino sempre e tempestivamente gli aggressori fidandosi delle Forze dell’Ordine, denunciare non è mai tempo perso! Secondo. Le telecamere sono un mezzo fondamentale per individuare i colpevoli di crimini in luogo pubblico, vanno potenziate anche alla stazione di Saronno e bisogna aumentare l’illuminazione sia sul retro stazione sia all’uscita verso il parcheggio di via Milano. Terzo. I treni e le stazioni sono un luogo particolarmente sensibile, vanno presidiati incessantemente specie in ore serali se necessario con personale di vigilanza a contratto. Quarto. Un grande plauso agli uomini della Compagnia Carabinieri di Saronno comandati dal Maggiore Suriano che hanno riconosciuto gli aggressori in un contesto del tutto casuale (una chiamata per schiamazzi) dimostrando che le fotosegnalazioni sono utili se unite alla professionalità e all’intuito degli operatori sul campo.

Forza Italia Saronno