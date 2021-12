Il furto al supermercato di Varese diventa rapina, condannato a 8 mesi

La certezza di farla franca e i pochi metri prima della “salvezza” con una bottiglia prelevata dal supermercato di Varese, in viale Borri.

Era in 2019 e oltre al furto di quel liquore l’accusa ha contestato a un giovane anche la rapina impropria dal momento in quel frangente si innesto anche la violenza. Le forze dell’ordine individuarono e denunciarono l’uomo oggi imputato e condannato in primo grado dal Collegio di Varese a otto mesi e poco più di 100 euro di multa.