Nuovo furto alla primaria di San Fermo: la preside chiede il cambio delle serrature

Il terzo furto in meno di un mese alla primaria IV Novembre è stato segnalato nella mattina di oggi, venerdì 10 dicembre alle forze dell’ordine: i ladri questa volta hanno portato via un impianto stereo con microfono. Nessun segno di effrazione, anche questa volta, come già il mese scorso quando a scomparire sono stati un centinaio di libri dalla biblioteca delle classi quinte, assieme a un vecchio computer, rinvenuto pochi giorni dopo nel tradatese. Nessun segno di effrazione come settimana scorsa, quando sono spariti una lampada e il tablet con cui i bidelli controllano i Green Pass.

Questa volta però la preside dell’Istituto comprensivo Varese 1, Luisa Oprandi non si è limitata ad avvisare le Forze dell’Ordine ma ha segnalato l’accaduto, e i fatti delle scorse settimane anche all’Amministrazione comunale per chiedere che vengano presi al più presto semplici provvedimenti che si augura possano mettere fine al susseguirsi di furti. «A cominciare dal cambio di tutte le serrature dei serramenti della scuola – spiega la Oprandi – Purtroppo i furti sono frequenti, mirati e di piccole quantità di materiale e strumenti, per un bottino ogni volta facile da trasportare. Ma il danno è grande e continua a crescere e bisogna al più presto interrompere il ripetersi di questi episodi».

La preside (e consigliera comunale di maggioranza), ha quindi scritto al sindaco Davide Galimberti, all’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio, al collega alla sicurezza Riccardo Decorato e ai rispettivi dirigenti per chiedere, oltre al cambio delle serrature, anche di attivare un’illuminazione esterna per la primaria IV Novembre. «Non solo come elemento deterrente ai continui furti, ma anche per la sicurezza di bambini e insegnanti del doposcuola che escono al buio in questa stagione».