Furto da un’auto in sosta a Gallarate: la polizia recupera parte della refurtiva

Furto in un auto parcheggiata nei pressi di un supermercato di Gallarate. L’allarme, dato dalla proprietaria del veicolo nella tarda mattinata di ieri lunedì 6 dicembre, una donna di 62 anni, è stato raccolto dagli agenti della squadra volante del Commissariato di Gallarate.

Ignoti, dopo aver infranto il deflettore posteriore dell’utilitaria, hanno rubato alcune borse contenenti denaro, orologi, documenti ed altri effetti personali.

Poche ore più tardi, grazie all’app di localizzazione in dotazione ad uno dei cellulari sottratti, gli agenti hanno individuato parte della refurtiva a Gallarate all’interno di una borsa, probabilmente lasciata dagli autori del furto dentro un cassonetto per la raccolta di indumenti usati. La borsa era stata spostata perchè trasportata, inconsapevolmente, a bordo di un mezzo adibito alla raccolta.

Nel pomeriggio, mentre gli agenti del Commissariato stavano restituendo la refurtiva alla vittima del furto, un giovane gambiano residente in città ha ritrovato e subito consegnato in Commissariato un portafogli contenente, oltre a documenti ed altri effetti personali, un somma di denaro di circa 220 euro. Non è stato difficile rintracciare la proprietaria del portafoglio, una 60enne gallaratese che, appreso del bel gesto, ha voluto incontrare il gambiano per ringraziarlo personalmente.