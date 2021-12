Futura più forte delle assenze: battuta Albese 3-0 in Coppa Italia

La Futura Volley Giovani supera di slancio il primo turno di Coppa Italia di Serie A2 battendo 3-0 le comasche della Tecnoteam Albese al PalaBorsani e qualificandosi ai quarti di finale. Una partita segnata da diverse assenze in casa biancorossa ma – risultato alla mano – le giocatrici schierate da Lucchini hanno ampiamente risposto “presente” permettendo alle bustocche di passare il turno.

Le Cocche hanno dovuto affrontare gli stop precauzionali di Biganzoli, Bassi e Morandi ma hanno potuto schierare capitan Lualdi al rientro dall’operazione: una presenza, la sua, nel ruolo di opposto che ha permesso a Bici di spostarsi in posto 4 con Sormani inserita spesso in seconda linea. Albese, ricca di ex, ha opposto una buona resistenza soprattutto nei primi due set, vinti poi dalla Futura a 18 e a 21. Terzo parziale senza scossoni invece, con Busto Arsizio che ha operato un break prima della metà e poi ha condotto sino al 25-14 finale.

L’attacco biancorosso è stato condotto da Angelina, autrice di 22 punti con il 59% ed eletta migliore in campo, ma tutta la squadra ha giocato con percentuali alte in fase offensiva; cinque gli ace di Bici autrice di un’altra prova convincente. La Coppa Italia proseguirà a Pinerolo il prossimo mercoledì 22 dicembre ma prima la squadra di Lucchini dovrà ospitare in campionato la capolista San Giovanni in Marignano, sabato 18 al PalaBorsani.