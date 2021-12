Gadda (Italia viva) sulla fine del Latte Varese: “Gravi responsabilità politiche”

Il deputato di Italia Viva Maria Chiara Gadda, coordinatrice regionale di Italia Viva e capogruppo in commissione Agricoltura alla Camera, punta il dito contro la Lega, quando però era ancora “nord”, per la chiusura della Centrale del latte di Varese e la fine di un marchio storico qual è il Latte Varese.

«Il marchio Latte Varese – dice la deputata di Italia Viva – è sempre stato un valore per il territorio così come lo sono i lavoratori che per generazioni hanno contribuito a creare un prodotto di grande qualità e tradizione legata al nostro territorio e alle nostre imprese agricole che per anni hanno conferito prodotto. Dietro a questa chiusura vi sono gravi responsabilità politiche di chi, come la Lega, ha usato per anni l’azienda come fosse un poltronificio politico. Questa gestione scellerata ha portato a una mole ingente di debiti, e alla totale mancanza di progettualità che adesso ne ha decretato la fine. Se guardiamo l’esempio positivo della centrale di Brescia, gli investimenti in qualità e diversificazione di prodotto e servizio, sono in grado di generare occupazione e utili a vantaggio della città. Confido si possano trovare ancora soluzioni per risollevare questo marchio che è nel cuore dei varesini».

La società Latte Varese era in crisi da tempo, negli ultimi tre anni i nuovi vertici avevano cercato di risanare la situazione a partire dalla regolarizzazione dei pagamenti alle aziende agricole che fornivano il latte alla centrale che lamentavano continui ritardi con ripercussioni gravi sulla gestione della stalla. Non erano rimasti in molti a conferire il latte alla centrale di via Uberti e quelli che “resistevano” avevano messo risorse anche di tasca loro per tenere in piedi la cooperativa (leggi l’intervista all’allevatore Maurizio Torresan)