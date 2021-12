Come gestire una forte emorragia: formazione per 110 infermieri dell’Asst sette Laghi impegnati nei servizi del 118

Nonostante la pandemia, l’offerta formativa nell’ASST dei Sette laghi è continuata per tutto il 2021, proponendo corsi volti a fornire un’adeguata formazione di tutto il personale sanitario.

Ne è un esempio il corso “Stop the Bleed®” che è distribuito dall’organizzazione BleedingControl, sotto l’egida dell’ American College of Surgeons in conseguenza dell’Hartford Consensus, e promosso dalla campagna Stop The Bleed, ovvero le policy di sicurezza sociale varate dal Governo Obama per far fronte ad atti di terrorismo e violenza pubblica.

Il corso, a cui hanno partecipato 110 Infermieri di Area Critica e 5 Istruttori che operano sulle auto infermieristiche di AREU, insegna le tecniche per gestire un’emorragia massiva e soccorrere la vittima. I partecipanti hanno potuto cimentarsi in numerose esercitazioni utilizzando una trentina di innovativi presidi, tra cui garze emostatiche, bende israeliane e svariate tipologie di lacci arteriosi (tourniquet).