Giorgio Bertoni è il nuovo commissario di Forza Italia a Ferno

Giorgio Bertoni è stato nominato commissario a Ferno per Forza Italia oggi.

Già capogruppo con la giunta Colombo e poi assessore al Bilancio nei mandati di Mauro Cerutti, era rimasto fedele a Forza Italia appoggiando la lista “Piantanida per Ferno” nella precedente tornata elettorale.

La nomina è stata effettuata nei giorni scorsi dal commissario provinciale di Forza Italia Giacomo Caliendo. In un momento non certo semplice per Forza Italia soprattutto per le note vicende che hanno interessato il paese di Ferno, Bertoni ha accettato la sfida del senatore Caliendo di rifondare partito partendo proprio dal territorio.

«Forza Italia non può rinunciare a rivendicare il proprio ruolo di aggregatore delle forze moderate di centro destra. Il percorso di rilancio di quell’elettorato centrista frammentato in tanti cespuglio è ancora alla ricerca di una formula o di un progetto politico in grado di coagulare gente, idee e valori. Solo attraverso una seria proposta politica di un centro moderato, con una particolare attenzione alle forze politiche che si riconoscono in tale schieramento, sarà possibile riconquistare il ruolo di attori principali dello scacchiere politico locale e poi nazionale», ha affermato Bertoni.