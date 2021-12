“Giulia, mi vuoi sposare?” Tra le Lucine di Laveno un’altra proposta di matrimonio

Così magiche e uniche da essere prese in considerazione da più di un fidanzato per una proposta di matrimonio da non dimenticare. Nella serata di ieri, mercoledì 22 dicembre, Vito ha chiesto alla sua Giulia di sposarlo. Con la scusa di fare una fotografia tra le lucine di Natale di Laveno Mombello, Vito ha colto l’attimo per mostrare alla compagna l’anello e per farle la proposta di matrimonio. La coppia è di Marnate. «Il primo appuntamento con Giulia è stato proprio alle Lucine di Leggiuno, qualche anno fa. Così ho pensato di farle la proposta di matrimonio proprio qui», racconta Vito.

Una bella emozione, anche per coloro che hanno assistito alla scena. Dall’apertura del parco sono già tre le coppie che hanno scelto l’atmosferica romantica del parco per uno dei momenti più belli e importanti.