Giulia Miglio e Sofia Miranda, da Malnate ai successi nei Campionati Nazionali di ginnastica ritmica

Malnate festeggia una campionessa e una vice campionessa italiana ai Campionati Nazionali di ginnastica ritmica a Rimini nella categoria di eccellenza LD: Giulia Miglio e Sofia Miranda, entrambe malnatesi e tesserate per la società Astro di Binago.

Sofia Miranda, classe 2010, è la più piccola del gruppo Astro partita per queste finali; con grinta e determinazione ha affrontato una gara di alto livello eseguendo due ottimi esercizi a cerchio e corpo libero, scontrandosi con ben 78 ginnaste nella categoria Allieve 3 e raggiunge uno splendido secondo posto che significa vice campionessa italiana all around e medaglia di bronzo al cerchio.

Giulia Miglio, classe 2005, tra le senior 1 è scesa in pedana determinata e, con maturità e carisma, ha conquistato i giudici; grazie a due esecuzioni impeccabili a cerchio e fune si è aggiudicata il titolo di campionessa italiana all around, oro al cerchio e oro alla fune avendo la meglio di 56 ginnaste.

Sofia frequenta la prima media alle scuola secondaria di primo grado “Sauro” di malnate con ottimi risultati scolastici mentre Giulia è iscritta al terzo anno di Scienze umane al “Marie Curie” di Tradate.

Tanto impegno e rinunce sono stati ripagati da questi due meravigliosi risultati.