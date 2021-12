Gli appuntamenti in vista del Natale al Sacro Monte di Varese

Un Natale ricco di appuntamenti attende tutti al Sacro Monte di Varese, tra musei, luci natalizie e appuntamenti speciali per immergersi nella suggestiva atmosfera delle feste. Dopo la chiusura stagionale di domenica 14 novembre, i Musei del Sacro Monte garantiscono una serie di aperture straordinarie per il periodo natalizio.

8 dicembre 2021

– Cripta e Museo Baroffio > apertura dalle ore 10 alle 18 con tour guidato

– Casa Pogliaghi > ingresso su prenotazione alle ore 11 e alle 15 con tour guidato

Dal 26 dicembre al 9 gennaio 2021

– Cripta e Museo Baroffio > apertura feriali dalle 14 alle 18 | festivi dalle 10 alle 18 con tour guidato

– Casa Pogliaghi > ingresso su prenotazione feriali ore 15 | festivi ore 11 e 15 con tour guidato

I musei saranno chiusi il giorno 31 dicembre. Durante le aperture straordinarie, la Casa Museo Pogliaghi sarà visitabile solo negli orari indicati e su prenotaizone obbligatoria.

Presso la Cripta del Santuario, sono previsti turni di visita guidata durante i giorni festivi di apertura alle ore: 11.00, 12.00, 15.00, 16.00 e 17.00

Appuntamenti speciali:

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE, ore 15.00 A BETLEMME CON GESÙ BAMBINO

Ultimo appuntamento di “Piccoli viaggi al Sacro Monte”, le visite speciali per bambini dai 6 ai 10 anni che ogni mese vengono organizzate dentro e fuori il Museo Baroffio.

Gesù bambino, Maria e Giuseppe: sono questi i protagonisti della Natività. Artisti antichi e moderni hanno rappresentato questo momento speciale e hanno aggiunto anche altri personaggi che quella notte presero parte all’evento. Chi sono? Come sono arrivati alla grotta di Betlemme?

ritrovo: Museo Baroffio – Piazzetta Monastero / Sacro Monte di Varese

prenotazioni: https://bit.ly/aBetlemmeConGensùbambino

Info: 328 8377206

GIOVEDÌ 6 GENNAIO, ore 15.00 LA NATIVITÀ. VETRI APERTI ALLA TERZA CAPPELLA

Visita guidata alla terza cappella lungo la via sacra. Per l’occasione i vetri saranno eccezionalmente aperti e sarà possibile ammirare da vicino le sculture che animano la cappella dedicata alla Natività.

ritrovo: Centro espositivo Mons. Macchi / in prossimità Prima Cappella – Sacro Monte di Varese

Info e prenotazioni: 328 8377206