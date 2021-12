Gli auguri di Natale del Cai di Castellanza a teatro coi Ragni di Lecco e Luca Schiera

Nell’ambito del ricco cartellone di iniziative “Accendi il Natale” organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza, venerdì 10 dicembre, al Teatro di via Dante alle ore 21 – in occasione della serata di Auguri di Natale della sezione cittadina del CAI cui sono invitati tutti gli appassionati della montagna – verrà proiettato il docufilm “I Ragni di Lecco, 70 anni di storia e alpinismo” di Filippo Salvioni.

Special guest della serata sarà Luca Schiera. Sfida, fiducia in sé e nelle proprie capacità, motivazione, lavoro in gruppi performanti sono alcuni dei temi che verranno sviluppati e che rendono l’incontro particolarmente stimolante per tutti i giovani in gamba.

Il gruppo dei Ragni della Grignetta, conosciuto anche come Ragni di Lecco (spesso indicati semplicemente come “I Ragni”), è un’associazione alpinistica afferente alla sezione di Lecco del Club Alpino Italiano. Il gruppo viene fondato nel 1946 da Giulio e Nino Bartesaghi, Franco Spreafico, Emilio Ratti e Gigino Amati, ai quali si aggiunge poco dopo Gigi Vitali.

Dal maggio scorso il gruppo ha un nuovo presidente che ha solo 31 anni: Luca Schiera, nato il 25 novembre 1990 a Erba. É stato eletto presidente dei Ragni della Grignetta, il mitico gruppo fondato nel 1946 di cui tra gli altri hanno fatto parte mostri sacri dell’alpinismo mondiale del calibro di Riccardo Cassin e Walter Bonatti. Luca è succeduto al varesino Matteo Della Bordella, di cui è stato compagno in molte spedizioni, dalla Patagonia alle Torri di Uli Biaho passando per il Bhagirathi IV. Accesso consentito ai possessori di green pass.