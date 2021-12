Gli effetti del “long covid” sui polmoni: 50 ex degenti visitati in pneumologia all’ospedale di Varese

Sono state 50 le persone, ex malati di Covid, che sono state visitate dall’equipe della pneumologia dell’ospedale di Varese. Un gruppo di ex degenti selezionati è stato convocato dagli specialisti diretti dalla dottoressa Cinzia Gambarini per controllare le condizioni dei polmoni superata la grave crisi provocata dal virus.

«Abbiamo rivisto con grande piacere i nostri pazienti e con ancora più piacere li abbiamo trovati tutti in buone se non ottime condizioni – ha commentato la Dott.ssa Gambarini – Anche loro ci hanno incontrato volentieri, esprimendoci gratitudine e riconoscenza. Parole che non solo è bello sentire, ma che in questo periodo così difficile fanno proprio bene al cuore. E’ stata durissima anche per noi: così tante volte ci siamo trovati a soffrire insieme ai pazienti e ai loro famigliari! La giornata di sabato ha rappresentato una sorta di piccola grande vittoria, la dimostrazione che il covid si può sconfiggere anche quando colpisce più duramente».

Nell’equipe gli specialisti Federico Gumiero, Carolle Braidi e Veronica Leoni, e agli infermieri Maria Barbarino e Manuela Conti.

La giornata dedicata alle visite pneumologiche di secondo livello rientra in un percorso più strutturato che è attivo dal febbraio scorso e che sarà potenziato da gennaio, a cui si accede dopo una visita di primo livello grazie alla collaborazione tra pneumologi ed internisti.