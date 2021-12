Gli studenti del Liceo Sereni di Luino in sciopero: “Non si può studiare al freddo”

Gli alunni del Liceo “Sereni” di Luino hanno previsto uno sciopero studentesco nella giornata di oggi, giovedì 9 dicembre, a causa delle temperature inaccettabili nella maggioranza dei locali dell’Istituto. Coinvolte 21 classi.

L’appello lanciato dagli studenti è rivolto alla Provincia di Varese: “La temperatura deve rimanere trai 18 e i 22 gradi – spiegano – ma quella rilevata in molte aule ed altri locali della scuola si attesta trai 10 e i 12 gradi”.

In seguito a numerose lamentele da parte di alunni e famiglie, la scuola, che non può intervenire direttamente sull’impianto, ha inviato ripetute segnalazioni ai tecnici della Provincia.

«Ci è stato risposto – dicono gli studenti – che, causa finestre aperte a scopo di prevenzione dei contagi Covid, non si possono garantire le temperature minime. Tuttavia – continuano i ragazzi – è inammissibile che la necessaria areazione dei locali, come quella che avviene in una casa privata o in altri ambienti di lavoro, si traduca in una radicale riduzione del riscaldamento, che pare avere come finalità il solo contenimento dei costi a danno della salute di tutta la popolazione scolastica».