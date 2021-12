Gli studenti dell’artistico di Busto Arsizio premiati da Agesp per i murales al centro multiraccolta

Ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre la felice collaborazione tra Agesp S.p.A. ed il Liceo Artistico “P. Candiani”, che ha condotto alla realizzazione di un murales dal tema ambientale a decoro di un tratto del muro perimetrale interno del Centro Multiraccolta di Via Tosi e che costituisce la prima fase di un progetto di più ampio respiro da sviluppare nei prossimi anni.

Nello specifico, la società si era rivolta nei mesi scorsi all’istituto scolastico per predisporre congiuntamente un’iniziativa che aveva il duplice scopo di mettere a disposizione dell’utenza del Centro Multiraccolta una location più gradevole e di offrire, contestualmente, agli studenti l’opportunità di poter applicare “sul campo” quanto appreso in classe.

Con il supporto delle due insegnanti che hanno guidato i 26 studenti di terza e quarta, dunque, sono stati sviluppati degli elaborati individuali esplicativi di un messaggio di sensibilizzazione riguardo la tutela ambientale, la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

Sono stati, poi, identificati, mediante il coinvolgimento di tutto il personale di staff di Agesp della sede di Via Marco Polo, i tre lavori ritenuti maggiormente significativi – premiati oggi presso l’aula magna della scuola dal Direttore Generale AGESP Gianfranco Carraro e dalla Responsabile del Settore Igiene Ambientale Claudia Colombo – ed il cui primo classificato è già stato dipinto dai ragazzi lungo circa 12 metri del muro di cinta interno del Centro Multiraccolta.

«Mi fa particolarmente piacere l’entusiasmo con cui le due insegnanti coinvolte e gli studenti hanno accolto la nostra iniziativa” – ha dichiarato Gianfranco Carraro, Direttore Generale del Gruppo Agesp – “consentendoci di poter abbellire la struttura a disposizione di tutta la città e dandoci contemporaneamente la possibilità di essere a nostra volta utili alla scuola nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Ringrazio anche la dirigente scolastica Maria Silanos, per la disponibilità dimostrata senza la quale non si sarebbe potuta creare questa proficua sinergia tra realtà territoriali che auspico possa nel tempo ulteriormente consolidarsi». – Ed ha portato, altresì, il saluto dell’Amministratore Unico, che non è potuto intervenire, riportando il suo pensiero «riguardo un nuovo progetto che, se condiviso dal Liceo Candiani, potrebbe essere sviluppato l’anno prossimo: lanciare un concorso tra gli studenti per l’elaborazione della grafica di personalizzazione dei mezzi aziendali del settore Igiene Ambientale».

Pur non essendo stato presente per un impegno improvviso, Giampiero Reguzzoni desidera esprimere le sue parole di ringraziamento: «Non è stato per nulla semplice scegliere i tre lavori premiati oggi – dichiara – poiché tutti gli elaborati presentati sono molto belli e significativi, e pienamente centrati rispetto al messaggio “green” che intendiamo promuovere. Abbiamo, tuttavia, ritenuto di selezionarne tre per poter concretamente, seppur con un riconoscimento economico poco più che simbolico, ringraziarne le autrici per averci supportato nello sviluppo di questa campagna di sensibilizzazione e, contestualmente, incoraggiarle nel proseguimento del loro percorso scolastico con impegno e dedizione».