Golasecca festeggia i 102 anni di Pina Roncalli, cugina del “papa buono”

È bastata una foto per far piovere auguri da mezzo paese: una grande festa (a distanza) per i 102 anni di Pina Roncalli, decana della comunità di Golasecca.

La nonnina di Golasecca ha festeggiato il compleanno al 26 dicembre: è nata infatti nel giorno di Santo Stefano del lontanissimo 1919. E oggi è l’unica centenaria della piccola comunità di Golasecca e nella (comunque ridotta) pattuglia di over 100 in provincia.

Pina Roncalli porta un cognome importante, che ricorda la parentela con Angelo Roncalli, patriarca di Venezia, fine diplomatico e poi soprattutto papa con il nome di Giovanni XXIII, dal 1958 al 1963, il “papa buono” che aprì anche il Concilio Vaticano II. Angelo Roncalli era il cugino del papà di Pina.

Appassionata di cucina e di dolci, Pina ha avuto la immancabile torta per il suo compleanno, festeggiato anche quest’anno in casa, con i parenti più stretti, ma senza contatti all’esterno, per le necessarie cautele.

Non è mancata comunque la telefonata del sindaco, Claudio Ventimiglia, che da primo cittadino non poteva che portare i suoi auguri alla più longeva tra i suoi concittadini.

E oltre a questo sono piovuti tanti auguri fatti online dai golasecchesi.