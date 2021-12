Una grande festa per accendere l’albero di Natale dell’asilo di Cazzago Brabbia

La Scuola dell’Infanzia di Cazzago Brabbia conta più di un secolo di vita e nonostante questo si sente oggi più che mai pronta per nuove sfide e per rinnovare l’eccellenza didattica che la contraddistingue.

«Lungi dall’improvvisazione e dalle etichette vuote e pretenziose, l’Asilo di Cazzago è prima di tutto fatto di persone che prestano la loro opera ogni giorno nell’Asilo di Cazzago e per l’Asilo di Cazzago, muovendosi secondo percorsi didattici consolidati ed ispirati alla formazione di stampo Montessoriano e al servizio nei confronti dei bambini e delle loro famiglie – spiegano le responsabili -.

Per celebrare il Natale, la scuola ha un invito speciale rivolto a tutti, giovani e meno giovani, di Cazzago Brabbia e di tutti i territori limitrofi: venerdì 17 dicembre, dalle ore 17 in avanti, si accenderà l’Albero di Natale dell’asilo. Saranno ovviamente osservate tutte le precauzioni indicate dalla normativa anti-Covid vigente.

Il sontuoso pino in questione dà mostra di sé nel giardino della scuola da oltre 100 anni, dall’anno della fondazione del 1905!

L’Albero con i suoi 27 metri di altezza vuole dare un messaggio di continuità, di stabilità e di lungimiranza; per questo siamo tutti invitati ad ammirare le sue luci venerdì prossimo.

Il programma prevede le canzoncine dei bambini dell’asilo sotto l’albero alle 16:45, l’accensione dell’Albero alle 17.15, seguita da una bicchierata augurale fuori dall’oratorio.

Il coro SING IT OUT allieterà la festa con alcuni canti natalizi: siete tutti invitati!»

Per maggiori informazioni sulla scuola, sui suoi servizi e sulle rette calmierate, potete visitare la pagina Facebook: Asilo infantile Vanoletti Gariboldi.