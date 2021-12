Una grande festa al Centro Anziani di Azzate che riparte tra corsi di burraco e balli caraibici

Una giornata insieme per scambiarsi gli auguri di Natale, ma anche per celebrare un evento che profuma di storia. Il Centro socio-ricreativo anziani di Azzate ha brindato al suo trentesimo anniversario dalla fondazione e nella bella sede di via Volta, 26, è stata la presidente Anna Ossola ad accogliere soci e amici. Una festa speciale, la prima vera domenica in allegria dopo il lungo, difficile e anche doloroso periodo della pandemia. Il numero degli aderenti è purtroppo calato ma non mancano le nuove iscrizioni né le nuove iniziative.

La giornata di festa è stata resa possibile anche grazie all’impegno di Walter Tres, colonna del locale gruppo Alpini, e dell’ex gruppo missionario azzatese oltre che grazie al supporto dell’associazione di promozione sociale “IN Valbossa”, che sta attivamente collaborando per la continuità e il rilancio del Centro Anziani. Al pranzo è seguita una maxi-tombolata con tanti premi che ha divertito tutti i presenti, tra i quali l’assessore Giovanni Rocca, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e Nicola Tucci, presidente della Pro loco.

Nel frattempo, grazie a “IN Valbossa” il centro azzatese per la terza età – aperto per tre pomeriggi la settimana – ha ospitato un frequentato corso base gratuito per l’uso dello smartphone e di whatsapp tenuto da Chiara De Giorgio, mentre da qualche settimana, sempre grazie all’a.p.s. presieduta da Adalisa Corbetta, il martedì e il giovedì pomeriggio nella sede di via Volta si danno appuntamento molti soci per le lezioni gratuite rispettivamente di burraco e di balli caraibici tenute sempre da Beppe Urso. Un modo semplice per allenare la mente, divertirsi e tenersi in forma, oltre che una positiva sinergia tra realtà che hanno a cuore il paese.

Le iscrizioni al Centro socio-ricreativo anziani di Azzate così come alle lezioni di burraco e balli caraibici sono sempre aperte. Per informazioni telefonare alla presidente Anna Ossola (340.4033013).