Il Toblerone dichiara guerra allo Swissone svizzero

Il Toblerone è nato in Svizzera ma oggi è un marchio di proprietà del gruppo Americano Mondelez che ha annunciato battaglia contro un altro cioccolato elvetico, lo Swissone. Il colosso del settore alimentare statunitense, secondo quanto riportato dalla stampa elvetica, avrebbe presentato una denuncia contro il produttore svizzero accusato di sfruttare la reputazione del celebre cioccolato con le “piramidi”, concepite per ricordare il Cervino.

Proprio questa caratteristica forma, secondo l’accusa, sarebbe stata ripresa dal cioccolato Swissone di proprietà della Cocoa Luxury, Una somiglianza che i vertici dell’azienda svizzera hanno respinto, spiegando che le “gobbe” dello Swissone ricordano in realtà qualcosa di più esotico delle montagne, ossia dune e conchiglie. Anche rispetto agli ingredienti la composizione tra i due prodotti è differente.

Non è la prima volta che i due cioccolati si dichiarano guerra in tribunale: nel 2020 Mondelez aveva contestato senza successo, il nome e quel finale del marchio in “one”, ritenuto troppo simile al celebre Toblerone.

L’articolo su Berliner Zeitung