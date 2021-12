Immacolata al “Franco Ossola”: c’è la sfida tra Varese e Caronnese

Giornata numero 15 di campionato per il Girone A di Serie D, che scenderà in campo (neve permettendo: le previsioni sono inclementi) mercoledì 8 dicembre (ore 14.30) per un turno infrasettimanale che metterà di fronte al “Franco Ossola” le due rappresentanti della provincia: il Varese e la Caronnese.

Le due formazioni arrivano da stati d’animo e di forma quasi opposti: i biancorossi hanno infilato quattro vittorie di fila e non vogliono mettere fine alla striscia che li ha portati al quarto posto in classifica; i rossoblu invece, nel weekend hanno subito a Caronno Pertusella una cocente sconfitta in rimonta dal Borgosesia e non riescono a staccarsi dalle zone basse della graduatoria. I padroni di casa dovranno fare a meno di Andrea D’Orazio, squalificato dopo l’ammonizione rimediata in Piemonte ma anche reduce dalla botta alla testa che lo ha costretto a recarsi al pronto soccorso direttamente dal campo di gioco. Il valido centrocampista sta meglio ma dovrà comunque saltare il “derbyno”. Alla vigilia della gara hanno parlato i due mister presentando la sfida dai rispettivi punti di vista.

Ezio Rossi, allenatore del Varese, ha spiegato: «Sarà una partita diversa rispetto a quella con l’RG Ticino. La Caronnese ha altre caratteristiche e dal punto di vista tecnico è una buona squadra con giocatori importanti quali Vernocchi, Putzolu, Corno ed Esposito». Il tecnico di origini torinesi non sottovaluta neppure il cammino recente dei rossoblu: «Nelle ultime tre partite hanno perso immeritatamente e con Novara e Borgosesia erano anche andati in vantaggio. Noi dobbiamo stare attenti a loro e viceversa. Senza D’Orazio sto pensando a un ballottaggio tra Cantatore e Disabato mentre potrei schierare Pastore dall’inizio: chi va in campo deve dimostrare di essere all’altezza di chi sostituisce, ma siamo un gruppo compatto».

Il tecnico della Caronnese Manuel Scalise ha invece dichiarato: «Siamo una squadra imprevedibile, che anche contro il Varese dovrà battagliare per ottenere punti. Ci mancano quelli: se avessimo vinto domenica contro il Borgosesia e se avessimo in generale 5/6 punti in più staremmo parlando di una Caronnese che gioca alla grande e di un allenatore che fa girare bene la sua squadra. Così, invece, siamo una sorta di incompiuta. Una squadra che ogni volta riceve i complimenti dagli addetti ai lavori. Ma che ora ha bisogno di raccogliere risultati». I rossoblu intanto hanno annunciato la rescissione del contratto con l’attaccante Vitiello.

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete commentare in diretta l’andamento del match o interagire sui social con l’hashtag #DirettaVn.