Impossibilità temporanea di conferimento rifiuti inerti presso Centri Multiraccolta di Busto Arsizio e Fagnano Olona

Agesp comunica che, a causa della chiusura improvvisa del centro di smaltimento presso il quale vengono conferiti i rifiuti inerti raccolti presso i Centri Multiraccolta AGESP (Busto Arsizio Via Tosi; Fangnano Olona Via Nobile) e l’attuale impossibilità di conferimento, per limiti di stoccaggio, ad altri impianti presi immediatamente in considerazione per sanare la criticità venutasi a creare, fino al 6 gennaio 2022 non sarà possibile per gli utenti procedere con il conferimento della frazione inerte (calcinacci, mattoni, tegole, sanitari in ceramica, scarti da demolizioni, ecc.) né nella struttura di Busto Arsizio né in quella di Fagnano Olona.

«Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza, seppur indipendente dalla nostra volontà, confermando che

sarà nostra cura procedere con la necessaria informativa qualora si riuscisse a ripristinare la situazione

ordinaria anticipatamente rispetto ai tempi sopra richiamati», si legge in una nota di Agesp.