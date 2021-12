Incidente in ingresso a Varese sul raccordo autostradale, lunghe code e traffico in tilt

Un incidente tra due auto subito dopo svincolo per via Gasparotto nella bretella che porta in Largo Flaiano a Varese, ha causato la chiusura del tratto autostradale finale verso la città, producendo lunghe code e mandando in tilt la circolazione.

Il fatto è avvenuto sabato sera attorno alle 19.

Sul posto hanno operato la polizia di Varese e i vigili del fuoco.

I feriti sono quattro, tre uomini di 24, 32 e 44 anni e una donna di 30 soccorse dal 118 uscito con automedica e due ambulanze.

Le condizioni dei feriti sono compatibili con codici gialli: ferite serie ma non gravissime.

Lo scontro è stato violento: i veicoli sono stati sbalzati fuori strada e nelle direzioni opposte a quelle di marcia (foto sopra).