Investimento sulle rotaie a Milano Certosa, ritardo per alcuni treni

Non la miglior mattina possibile per chi, anche in questa settimana tra Natale e capodanno, deve viaggiare sui treni lombardi. Questa mattina – martedì 28 dicembre – a causa dell’investimento di una persona da parte di un convoglio, avvenuto nei pressi della stazione di Milano Certosa, si sono registrati ritardi e disagi sulla rete.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7,45 e ha complicato la circolazione soprattutto sulla tratta Milano-Domodossola che interessa anche i viaggiatori in partenza e in arrivo dal Varesotto. In particolare, si registrano ritardi sui treni in partenza da Milano Centrale e diretti verso la località piemontese; Trenord ha annunciato anche che il treno 2418 in partenza da Centrale alle 9,25 sarà fatto partire alle 9.24 dalla stazione di Porta Garibaldi.

Accanto a queste problematiche si aggiungono alcuni ritardi causati da motivi tecnici come quelli del treno 10214 che ha viaggiato tra Milano e Arona circa mezz’ora dopo l’orario previsto per via di alcune verifiche effettuate in partenza.