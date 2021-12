Investita in viale Borri a Varese, grave in ospedale

Una donna è rimasta ferita in modo grave, investita in viale Borri a Varese alle 11.30 di stamattina, lunedì 6 dicembre.

L’incidente è avvenuto nel primo tratto del viale, poco distante da Largo Flaiano. Sul posto il sistema Areu-118 è intervenuto con automedica e ambulanza dell’Sos Azzate: la donna è stata portata in ospedale in gravi condizioni, in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale per le necessarie indagine (foto d’archivio).

Articolo aggiornato alle ore 12.40 di lunedì 6 dicembre 2021