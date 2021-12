Invia le foto delle tue luci di Natale. Vinci i biglietti per Laveno

Avete messo lucine sull’albero, nel presepe, sul balcone, in giardino o sulla casa? Se anche voi avete preparato una decorazione luminosa per colorare e rendere più vivace questo periodo natalizio, scattate una foto e inviatela a Varesenews (via mail a progetti@varesenews.it). Sarà pubblicata e parteciperà al contest fotografico di questo Natale 2021.

Il contest, cosa si vince

Si tratta di un’iniziativa fotografica, promossa da Varesenews in collaborazione con gli organizzatori delle Lucine di Natale a Laveno Mombello. Le foto potranno essere inviate da subito fino alle ore 20 del 20 dicembre 2021. Le 5 foto più belle (scelte a insindacabile giudizio della redazione di Varesenews) vinceranno il contest: ogni autore delle 5 foto vincerà 2 biglietti VIP per l’ingresso alle Lucine di Natale di Laveno Mombello.

Come partecipare

Potrai inviare le tue foto (anche più di una) via mail a progetti@varesenews.it, entro le ore 20 del 20 dicembre 2021. I vincitori saranno annunciati il 23 dicembre e riceveranno una mail sulla modalità di ritiro dei biglietti per le Lucine di Natale di Laveno Mombello.