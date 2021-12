Ispezione delle gallerie, chiuso il raccordo Fiera di Milano

Sul Raccordo Fiera di Milano R37, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 12:00 alle 14:00 di venerdì 31 dicembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Rho/SS33 del Sempione ed è diretto verso Milano e Varese.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Milano città: immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate, al km 20+900 per poi proseguire sulla A8 Milano-Varese in direzione di Milano città, dalla Complanare Fiera di Milano;

verso Varese: immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano e invertire il senso di marcia allo svincolo di Baranzate, al km 20+900 per poi proseguire sulla A8 in direzione di Varese;

verso Brescia: procedere sulla A52 in direzione Monza e rientrare sulla A4 dalla stazione di Monza, per proseguire poi in direzione di Brescia.

Sulla A52 Tangenziale nord di Milano, per consentire attività di ispezione nelle gallerie, dalle 8:00 alle 17:00 di venerdì 31 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di Bollate Novate, in entrata verso Rho e in uscita per chi proviene da Rho, in modalità alternata.

Si consiglia, pertanto, di utilizzare lo svincolo di Baranzate.