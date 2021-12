Italia nostra Varese chiude il 2021 e si prepara per l’anno prossimo

Si è svolto giovedì sera al Castello di Masnago l’incontro di fine anno dei soci della sezione di Varese di Italia nostra. Un’occasione per fare il punto delle attività svolte nell’ultimo periodo e cominciare a guardare agli eventi in programma per il 2022. La riunione si è tenuta nella sala che ospita al momento la mostra “Giappone: disegno e design”. Tra i partecipanti c’era anche Enzo La Forgia: assessore alla Cultura del Comune di Varese.

Il presidente di Italia nostra Varese Carlo Mazza ha introdotto la serata con una presentazione sul tema della sezione aurea. Ha mostrato come questo canone di bellezza e di armonia, misterioso e affascinante, si ritrovi in moltissimi aspetti della natura ed è anche alla base di numerosissime opere di scultura, di pittura e di architettura. Si è poi proseguito con la presentazione delle attività svolte nel corso del 2021 e del piano delle visite culturali previste nel primo semestre del 2022.

Le iniziative principali di Italia nostra Varese nel 2021