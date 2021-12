La birra artigianale e la grande distribuzione: il caso di The Wall di Venegono

Il rapporto tra birra artigianale italiana e grande distribuzione è da sempre oggetto di dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Discussione che si fa via via più serrata con il passare del tempo: da un lato c’è chi vede questo canale come importante, addirittura imprescindibile se si guarda al futuro, dall’altro invece c’è chi sostiene che i due mondi appartengono a galassie differenti e per diverse ragioni non dovrebbero mai incontrarsi.

Tra chi ha scelto la prima strada c’è un birrificio artigianale varesotto, The Wall di Venegono Inferiore, divenuto negli scorsi mesi fornitore di un grande gruppo nazionale come CRAI. Una catena da 6 miliardi di fatturato e 18mila dipendenti in tutta Italia. Il nostro blog specializzato, Malto Gradimento, ha intervistato il fondatore e principale dirigente di The Wall, Stefano Barone, che tra le altre cose ha fornito alcuni dati per spiegare come sta funzionando e su che basi è nata questa collaborazione.

Stefano, come è nato il rapporto tra The Wall e un colosso come CRAI?

«Durante il primo lockdown, con i pub completamente chiusi, abbiamo iniziato a pensare a utilizzare altri canali per vendere la nostra birra. Una persona che conosce bene entrambe le realtà, The Wall e CRAI, ci ha messo in contatto e dopo aver valutato bene l’ipotesi abbiamo deciso di seguire anche questa strada».

CONTINUA A LEGGERE SUL BLOG “MALTO GRADIMENTO”