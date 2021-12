La Castellanzese crolla nel finale: ko 5-2 in Franciacorta

Un primo tempo di gran carattere, una ripresa da dimenticare. La Castellanzese subisce una pesante sconfitta in casa dello Sporting Franciacorta 5-2 e, viste le vittorie di Crema e Vis Nova, si ritrova ultima in classifica. Ad Adro i neroverdi passano in vantaggio due volte nel primo tempo – rete di Ferrandino e rigore di Chessa -, ma in entrambe le occasioni vengono ripresi. Nel secondo tempo però la squadra di mister Cotta crolla sotto i colpi dei bresciani, che dilagano e siglano una manita che non lascia scampo alla squadra di Castellanza.

LA CRONACA

Parte meglio la Castellanzese, con Ferrandino che al 2’ prende la traversa e al 14’ porta in vantaggio i suoi. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 30’ con la sfortunata deviazione di Pisan sul tiro di Sodinha. La formazione neroverde ha però la forza di reagire e tornare in vantaggio al 40’ con il rigore realizzato da Chessa e concesso per un tocco di mano. Prima dell’intervallo però è De Angelis a trovare la zampata per il 2-2.

Nella ripresa la Castellanzese crea qualche pericolo ma al 15’ è Bithiene a firmare il sorpasso del Franciacorta, che da lì in avanti trova strada spianata siglando il quarto gol al 32’ con De Angelis e allo scadere con Sow fa addirittura 5-2.

SERIE D GIRONE B XVII GIORNATA