La Castellanzese sorride per la prestazione ma il Villa Valle porta a casa i 3 punti

La prestazione dei neroverdi c’è tutta, ma a portare a casa i tre punti è il Villa Valle grazie alla rete di Albani. La Castellanzese crea tanto, ma non riesce a trovare il tap in vincente, complice Pisoni (portiere ospite classe 2002) in grande, grandissimo rispolvero.

L’avvio di gara è decisamente a tinte Castellanzese, con Pisoni che nel corso dei primi 45′ di gioco si immola per ben tre volte, salvando miracolosamente la propria porta. Dopo 54 secondi, Mandelli impegna e non poco l’estremo difensore bergamasco con una sassata, poi al 22′ ancora Pisoni si supera sulla conclusione di Colombo ed infine la botta da fuori di Alushaj, deviata dal portiere ospite. A tempo scaduto il Villa Valle trova il vantaggio con Albani, traffico in area e 0-1.

Ad inizio ripresa parte meglio il Villa Valle, ma è ancora una volta la Castellanzese ad avere più occasioni e a creare diverse insidie. Al quarto d’ora Chessa fa venire i brividi a tutti da calcio di punizione, ancora Pisoni si distende deviando in angolo. Al 47′ poi sempre il fantasista neroverde batte tutta la retroguardia ospite, ma il legno gli nega la gioia. Al triplice fischio sorride però il Villa Valle.

Castellanzese – Villa Valle 0-1 (0-1)

Marcatori: 45′ Albani

Castellanzese: Cincilla, Compagnoni, Pisan (24′ st Mei), Alushaj, Micheli, Chessa, Colombo, Ferrandino, Piran, Mandelli (27′ st Braidich), Melli (15′ st Perego). A disp. Asnaghi, Sestito, Gazzetta, Mazzola, Falzoni, Baldazzi. All. Cotta.

Villa Valle: Pisoni, Adobati, Fattori, Boni, Zambelli (16′ st Mandelli), Florian, Sanseverino, Albani (16′ st Colferai), Seck, Castelli, Radaelli . A disp. Ravasio, Bertocchi, Milesi, Carissimi, Tironi, Rondelli. All. Delpiano.

Arbitro: Martino di Firenze (Pulcinelli di Siena e Pignatelli di Viareggio).

Ammoniti: Albani (V), Micheli (C), Castelli (V), Seck (V).