Contro la FeralpiSalò la Pro Patria cerca continuità, identità e vittoria

Dopo aver alternato passi falsi e solide prestazioni (l’ultima la scorsa domenica in casa della Triestina) i tigrotti della Pro Patria s’apprestano a iniziare un mese delicato come dicembre ospitando allo Speroni di Busto una delle migliori squadre del girone: la FeralpiSalò di Stefano Vecchi, allenatore conosciuto a gran parte del pubblico sportivo per la breve esperienza (ad interim) all’Inter dopo la parentesi di De Boer in quel di Appiano Gentile.

«Incontreremo la squadra più in forma del campionato, i numeri dicono questo» commenta l’allenatore bianco-blu Luca Prina alla vigilia della diciassettesima di campionato, in scena domani, sabato 4 dicembre, nell’anticipo delle 14:30.

I verdeazzurri del Lago di Garda arrivano infatti da ben 13 risultati utili consecutivi, con l’ultima sconfitta che risale a fine settembre, e, soprattutto, da un autunno ad altissimi ritmi, come confermato dal tennistico 6 a 0 rifilato alla Pergolettese neanche sette giorni fa. Ritmi che la Pro Patria non è riuscita a reggere nel proprio percorso (ci sono tuttavia da ricordare i sei risultati utili consecutivi di ottobre) ma che vuole assolutamente ritrovare, possibilmente partendo da quando di buono visto al Nereo Rocco per tornare alla vittoria che manca da più di un mese, dal 20 ottobre in casa del Legnago.

Come sempre per il tecnico biellese, la parola mantra della squadra deve essere “consapevolezza”. Consapevolezza dei propri mezzi e delle qualità degli avversari, che, a meno di clamorosi colpi di scena, andranno in campo con il 4312 (probabile Di Molfetta dietro a Guerra e Miracoli, ma attenzione al “pirata” Luppi”), contrapposto al 352 tigrotto, orfano di parecchi giocatori.

«Dobbiamo avere la consapevolezza che l’esecuzione della partita domani dovrà essere come quella di Trieste – sottolinea Prina -. Non possiamo prescindere da una fase difensiva coesa fatta da undici giocatori in grande collaborazione e di una fase offensiva di coraggio, ma che deve nascere da un’importante fase difensiva. Sono tutte delle finali e ogni domenica ci aspetta una finale, a dircelo è il calendario: c’è un equilibrio che andrà avanti fino alla prossima primavera».

Dall’infermeria: tre infortunati. Pizzul squalificato, Bertoni e Piu in dubbio

Tutt’altro che ottimiste sono invece le notizie che arrivano dall’infermeria, dove oltre a Lombardoni e Vezzoni, pare che anche Colombo non abbia recuperato (a Trieste convocato per “onor di firma”, stringendo i denti).

«Mi dispiace molto che arriviamo con una serie di defezioni che rendono difficile la partita di domani – spiega il mister, probabilmente sconfortato per non aver praticamente mai avuto la rosa a completa disposizione -. Pizzul è squalificato mentre altri giocatori in dubbio come Piu, Bertoni, Sportelli che non stanno benissimo. Faremo di tutto per recuperarli però è chiaro che una sfida del genere richiede risorse importanti, anche a partita in corso. La lucidità dovrà essere massimale per tutti i novanta minuti e i cinque cambi domani potrebbero essere un fattore che possono incidere».

Ed è proprio il momento delicatissimo che porta all’appello nei confronti non solo dei giocatori ma anche del pubblico allo Speroni, nella speranza che questo possa finalmente tornarsi a riempire in una fase storica per la società segnata anche dal passaggio di proprietà.

«Non lo scopriamo certo oggi il valore della FeralpiSalò, hanno alternative importanti in ogni ruolo e giocatori come Pisani e Luppi che hanno dato quel furore agonistico di cui una piazza come Salò ha bisogno. Per questo a noi spetterà. A noi spetterà la classica partita perfetta, di compattezza e per farlo avremo bisogno di tutti: di chi parte, di chi entrerà (a partita in corso) ma anche di chi sta in tribuna e in curva, abbiamo bisogno di aiuto nei momenti nei momenti di difficoltà che non saranno in pochi ma superabili»­.

Il precedente stagionale, la sconfitta a tavolino

La sfida in realtà ha già un precedente in stagione, anche se risalente ad agosto e il cui risultato è stato annullato dal giudice sportivo. Si tratta della partita di Coppa Italia vinta dai tigrotti grazie al gol di Stanzani, rete inutile dal momento che fu accolto un ricorso dei Leoni del Garda per la squalifica di Boffelli e con la conseguente sconfitta d’ufficio assegnata alla Pro Patria.

«Sarà tutta un’altra storia rispetto ad agosto – sottolinea il mister -. Adesso si gioca il campionato, e sono momenti diversi della stagione: noi arriviamo con qualche assenza in più e abbiamo bisogno veramente di fare quadrato sotto tutti i punti di vista: mentale, tattico, la sofferenza. Abbiamo bisogno di sporcare molto la partita, togliere la possibilità di giocare ai loro ritmi e giocarci le nostre armi per potergli fare male. Atteggiamento che toglie spettacolo alla partita? In questo momento e sottolineo “questo momento” la parola spettacolo non fa parte di quello che deve essere il marchio della Pro Patria. Stiamo spendendo molte energie per trovare la nostra identità, e per farlo dobbiamo concentrarci sui dettagli: alla lunga potremo arrivare raggiungere l’obiettivo. Io quest’estate non ho detto di “lasciarne cinque dietro” ma di “trovarne” cinque alle nostre spalle: è molto differente. Avevo infatti la consapevolezza che sarebbe stato un campionato con moltissime squadre di valore che le differenze sarebbero state sottili».

DIRETTA VN La diretta dell’incontro è già iniziata su VareseNews (LEGGI QUI). Come sempre potrete partecipare al nostro liveblog commentando in tempo reale la sfida o interagendo con l’hashtag #DirettaVn sui social.

LA CLASSIFICA – Sudtirol 40 – Padova 36 – Renate 33 – FeralpiSalò 32 – Triestina 24 – Juventus U23 21 – Piacenza, Trento, Virtus Verona, Pro Vercelli 20 – Seregno, Fiorenzuola 19 – Lecco 17 – PRO PATRIA 16, Pergolettese, 16 – Mantova 15 – Legnago 14 – Pro Sesto 13 – Giana 12.

GLI ARBITRI – Sarà Fabio Pirrotta della Sezione di Barcellona Pozzo di Gotto ad arbitrare Pro Patria – Feralpisalò. A completare la terna, gli assistenti Santino Spina della Sezione di Palermo e Edoardo Federico Cleopazzo della Sezione di Lecce. Quarto Ufficiale Andrea Migliorini della Sezione di Verona.