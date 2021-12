Per la Festa di solidarietà l’associazione provinciale Vigili del fuoco consegna a domicilio

Si avvicina il Natale e, immancabilmente, torna il tradizionale appuntamento con la “Festa di solidarietà” organizzata dall’Associazione provinciale dei Vigili del fuoco di Varese a supporto dei giovani svantaggiati del territorio. Giunta alla sua 34esima edizione, l’iniziativa è cominciata venerdì 10 dicembre e si protrarrà fino a giovedì 23 dicembre 2020 nella già consolidata formula organizzativa anticovid con la consegna a domicilio dei doni, non potendo ancora pensare di organizzare un evento conviviale come sempre è stato fatto per oltre trent’anni.

«Il Covid appiattisce il nostro quotidiano e preoccupa la nostra mente, ma noi della Associazione vigili del fuoco non ci stiamo e non mancheremo nel nostro compito come abbiamo sempre fatto in questi anni. Ci siamo inventati un nuovo modello organizzativo “La solidarietà da asporto” e la nostra fiamma andrà a ravvivare il cuore dei tanti che ci sono stati segnalati, quest’anno, in particolare, l’impegno e la responsabilità è tanta visto che passiamo abbondantemente le 1000 consegne con oltre 32 associazioni di volontariato che ci attendono presso le loro sedi un po in tutta la provincia di Varese ed anche qualcuno fuori provincia» spiega Riccardo Comerio, presidente onorario dell’associazione.

Normalmente la Festa benefica si è sempre tenuta in una giornata di incontro presso il distaccamento dei Vigili del fuoco di Busto Arsizio e Gallarate, un appuntamento che negli anni è costantemente cresciuto nei numeri fino ad arrivare a contare una presenza importante di circa 1.000 bambini con propri accompagnatori. Questo anno, così come lo scorso, in pratica saranno gli stessi volontari dell’Associazione nazionale Vigili del fuoco a portare nelle sedi delle varie associazioni, che da oltre trent’anni collaborano all’iniziativa, i tanti doni e regali che hanno sempre allietato il Natale delle famiglie sostenute con questo progetto di solidarietà.

i volontari dell’Associazione provinciale Vigili del fuoco sono pronti per le consegne

«Un grazie particolare ai tanti sponsor che ci seguono da anni e che ci hanno permesso di realizzare tutto questo – sottolinea Emilio Aimini, presidente dell’Associazione provinciale dei Vigili del fuoco – Ci mettiamo il cuore e la passione con i tantissimi nostri volontari che senza nulla chiedere si sono messi a disposizione ancora una volta per il grande impegno assunto ma senza i tanti sponsor che ci onorano della loro stima non ce l’avremmo potuta fare: oltre 1000 panettoni – 500 coperte natalizie in pile – 2000 giocattoli ed altri generi di prima necessità».

Anche quest’anno quindi la fiamma della solidarietà dei Vigili del fuoco è ben accesa e rimane vicina a tanti giovani della provincia: ragazzi e ragazze, ma non solo, considerato che, ad esempio, diverse associazioni da anni segnalano una serie di persone anziane a cui l’iniziativa non ha mai mancato di dare supporto almeno con un dono natalizio. Molte le autorità locali e di governo nazionale che hanno manifestato un segno di vicinanza alla Festa benefica sostenuta anche da numerosi sponsor storici del territorio con contributi che permetteranno di portare un omaggio natalizio ma soprattutto un ringraziamento anche alla Croce Rossa di Busto Arsizio, Gallarate e Varese per il loro constante eroico impegno. «Ci dispiace non poter aprire come ogni anno le nostre strutture a questa iniziativa – conclude Antonio Albanese, comandante provinciale del Vigili del fuoco di Varese- ma l’Associazione nazionale dei Vigili del fuoco con questa nuova formula dimostra ancora una volta di saper incarnare i valori del corpo nazionale Vigili del fuoco, dando prova di come si possano sempre affrontare situazioni di emergenza ad ogni livello. Il Covid ha aumentato il disagio ma noi ci siamo ancora più forti di prima».