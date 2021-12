La Futura vince, riaggancia il treno di testa e si prende un posto al sole in Coppa Italia

Con la seconda vittoria consecutiva in trasferta, la Futura Volley Giovani incamera tre punti importanti, si mette in tasca la qualificazione al tabellone della Coppa Italia di A2 femminile con tanto di turno casalingo per il primo turno della manifestazione. E quel che più conta, aggancia il treno delle prime in classifica visto che con 20 punti Busto è a -2 dalla capolista Omag.

La squadra di Lucchini stavolta si regala una gara che fila liscia da cima a fondo: 0-3 ai danni delle laziali dell’Assitec Sant’Elia e tre set vinti con arrivi in volata, un bel segnale visto che i palloni decisivi nella bagarre sono stati messi a terra dalle Cocche, quarte al termine del girone di andata.

Lucchini ha provato assetti inediti, dando spazio fin da subito alla giovane Bassi e alla rientrante Casillo e ottenendo una partenza di gara molto positiva. Busto ha dovuto qualche volta arrendersi alla grande prestazione a muro delle laziali (15 contro gli 8 delle biancorosse) ma è stata trascinata in attacco dai punti dalla solita accoppiata formata da Bici e Angelina (18 e 16), ben supportate dalla stessa Casillo (13) e da ottime percentuali sul lato offensivo. Futura brava anche nel terzo set quando ha rimontato una situazione complicata con un paraziale decisivo di 1-8.

In Coppa Italia, negli ottavi, Busto giocherà quindi al PalaBorsani e si troverà di fronte la Tecnoteam Albese, formazione comasca piena zeppa di ex: da Cialfi a Veneriano, da Pinto a Gallizioli fino ad Anna Lualdi. In campionato invece, il cammino biancorosso ripartirà domenica 19 con il big match che oppne la Futura (in casa) con la capolista San Giovanni in Marignano.

Assitec Volleyball Sant’Elia – Futura Volley Giovani Busto A. 0-3

(25-27, 23-25, 22-25) Sant’Elia: Muzi 1, Costagli 10, Lotti 12, Fiore 4, Nenni, Montechiarini 13, Lorenzini (L), Vanni 6, Saccani 2, Tellaroli ne, Poli ne. All. Giandomenico.

FVG Busto A.: Bici 18, Bassi 2, Angelina 16, Badini ne, Morandi ne, Demichelis 2, Sartori 5, Landucci ne, Biganzoli, Sormani, Casillo 13, Garzonio (L). All. Lucchini.

Note Futura. Battuta: errate 13, ace 3. Ricezione: 57% positiva, 40% perfetta, errori 3. Attacco: 43% positività, errori 8, murati 15. Muri: 8.

CLASSIFICA

San Giovanni in Mar. 22; Brescia 21; Macerata, FVG BUSTO A. 20; Sassuolo 19; Olbia 18; Marsala 16; Ravenna 15; Aragona 8; Sant’Elia 6; Altino 0.