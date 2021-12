La giunta difende Suriano: “Dalla Pro Loco attacco pretestuoso”

Riceviamo e pubblichiamo il breve comunicato della giunta, dopo le critiche arrivate dal direttivo della Pro Loco (qui)

La Giunta Colombo fa quadrato intorno all’assessore Meri Suriano per l’attacco subito dalla Proloco di Cardano.

L’attacco del direttivo della Proloco viene letto come pretestuoso e senza fondamento alcuno,offensivo per le Istituzioni e nei confronti della persona stessa.

Con ogni probabilità il Sindaco convocherà a breve l’intero Cda Proloco perché si arrivi al più presto a chiarire e giustificare l’atteggiamento assunto per un applaudito evento che si è tranquillamente svolto domenica scorsa nella massima collaborazione tra la stessa proloco e l’amministrazione comunale egregiamente rappresentata dall’assessore Suriano.