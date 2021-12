La leggenda del basket Spanoulis sarà a Varese per il girone di Eurolega giovanile

Una delle leggende viventi degli ultimi vent’anni del basket europeo sarà a Varese a inizio aprile, non nelle vesti (purtroppo) di giocatore bensì in quelle di allenatore. Il greco Vassilis Spanoulis, oggi 39enne, tre Euroleghe vinte tra Panathinaikos e Olympiacos, sarà infatti il coach delle selezioni Adidas che parteciperanno ai gironi dell’Eurolega giovanile (il cosiddetto Adidas Next Generation Tournament). Uno dei gironi, l’ultimo in ordine di tempo, si disputerà alla Enerxenia Arena grazie all’organizzazione della Varese Academy Pallacanestro.

Spanoulis non sarà solo sulla panchina: al suo fianco ci sarà anche Dusan Vukcevic, ex ala serba anche di Siena, Virtus e Milano, oltre a Babis Skouzis, allenatore del settore giovanile dell’Olympiacos. La selezione sarà presente in tutti i quattro tornei con formazioni differenti: i giocatori infatti saranno scelti tra quelli della nazione ospitante, naturalmente al di fuori delle squadre di club impegnate (ovvero Varese e Milano per quanto riguarda l’appuntamento di Masnago). Oltre al raggruppamento varesino ci saranno quelli di Monaco di Baviera, Belgrado e Patrasso.

La presenza in panchina di Spanoulis (tre volte MVP dell’Eurolega in occasione di quelle vinte, campione europeo 2005 con la Grecia) è un ulteriore motivo di interesse per il torneo previsto tra l’1 e il 3 aprile 2022, che vedrà confrontarsi otto squadre da tutta Europa; la vincente si qualificherà per le finali previste in concomitanza con le Final Four di Eurolega a Berlino.

«Il basket mi ha dato moltissimo – le parole di Spanoulis ai canali dell’Eurolega – Per poter restituire qualcosa non ho resistito alla grande opportunità che Adidas mi ha offerto: allenare giovani che stanno iniziando ora a vivere gli stessi sogni che avevo io alla loro età. Questo torneo è cresciuto costantemente per la sua importanza negli ultimi due decenni e sarà un vero onore lavorare con alcune future stelle del nostro sport. Non vedo l’ora».