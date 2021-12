La Lombardia aumenta i letti di terapia intensiva per i pazienti Covid e si prepara a riaprire i posti in Fiera

Salgono a 15 i letti di terapia intensiva che l’Asst Sette Laghi riserva ai pazienti Covid in condizioni critiche. Da Regione Lombardia è arrivata la richiesta di aumentare di ulteriori 5 letti. L’Asst Valle Olona, che deve fare i conti con una carenza strutturare di specialisti di anestesia e rianimazione, ne aprirà 4.

A livello lombardo, la Direzione Generale Welfare ha dato disposizione di incrementare con 78 nuovi letti staffati la capacità regionale per la terapia intensiva.

Così, i letti riservati salgono a 263. Oggi, i ricoverati in terapia intensiva sono 191.

La regione è dunque arrivata a superare la soglia di guardia del 10% di occupazione che è uno degli indicatori che determina il passaggio di fascia da bianca a gialla.

«Il provvedimento – si legge in una nota di Regione Lombardia – si è reso necessario a causa dell’aumento delle richieste negli ultimi giorni».

Oltre a postazioni dedicate, sarà sempre possibile ricoverati pazienti positivi al test per SARS-CoV-2 che necessitano di assistenza intensiva in un centro non compreso nell’elenco, purché in isolamento in box singolo.

«Qualora si arrivasse alla saturazione di questi ulteriori posti letto, la Direzione Generale Welfare ha previsto la possibilità di attivare 3 moduli, ciascuno da 15 posti letto di terapie intensive, nella struttura temporanea allestita presso Fiera Milano City»